Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмуту: пошкоджено багатоповерхівки

У середу, 1 лютого, російські військові обстріляли центр Бахмута у Донецькій області з РСЗВ. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Бахмут знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні. Рева зазначив, що ворог завдав удару по будинках у центрі міста. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки: вибиті вікна, пошкоджено дах та фасад будівель. "Постраждалих серед цивільних немає", - додав очільник міста.