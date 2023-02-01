ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмуту: пошкоджено багатоповерхівки

Новость на русском →
Бахмут, Середа 01 лютого 2023 21:27
Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмуту: пошкоджено багатоповерхівки Фото: Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 1 лютого, російські військові обстріляли центр Бахмута у Донецькій області з РСЗВ. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Бахмут знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Рева зазначив, що ворог завдав удару по будинках у центрі міста. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки: вибиті вікна, пошкоджено дах та фасад будівель.

"Постраждалих серед цивільних немає", - додав очільник міста.

Нагадаємо, що під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

У вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Бахмут Війна в Україні
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників