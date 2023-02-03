Двое норвежских медиков получили ранения в результате обстрела Бахмута

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG .

Волонтеры 3 февраля утром получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.

"Они дважды били по одному и тому же месту. Затем начали обстрел квартала, когда увидели, что мы выжили", – отметил норвежец. Он также отметил, что несколько находившихся с ним людей в результат обстрела погибли.

Мать Трелвика рассказала, что он получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь Днепра для дальнейшего лечения. Норвежские власти уже готовят эвакуацию раненых через Польшу домой.