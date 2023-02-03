ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Двое норвежских медиков получили ранения в результате обстрела Бахмута

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 01:01
Двое норвежских медиков получили ранения в результате обстрела Бахмута Фото: норвежские медики получили ранения после обстрела Бахмута (РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Бахмуте Донецкой области в результате обстрелов армии РФ получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков – Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Волонтеры 3 февраля утром получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.

"Они дважды били по одному и тому же месту. Затем начали обстрел квартала, когда увидели, что мы выжили", – отметил норвежец. Он также отметил, что несколько находившихся с ним людей в результат обстрела погибли.

Мать Трелвика рассказала, что он получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь Днепра для дальнейшего лечения. Норвежские власти уже готовят эвакуацию раненых через Польшу домой.

Ранее мы писали, что в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли центр Бахмута в Донецкой области из РСЗО. В результате были повреждены многоэтажки.

Во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.

Напомним, что под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате
Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников