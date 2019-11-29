Двое игроков "Динамо" попали в символическую сборную недели Лиги Европы

Футболисты киевского "Динамо" Виктор Цыганков и Беньямин Вербич попали в символическую команду недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Оба игрока отличились в матче 5 тура группового этапа против шведского "Мальме", однако это не помогло "бело-синим" уйти от драматического поражения на последних секундах встречи - 3:4. Примечательно, что автора дубля в ворота киевлян Нильса Розенберга в команде нет.

Состав символической сборной:

Голкипер: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах)

Защитники: Нуно Секейра ("Брага"), Энцо Роко ("Бешикташ"), Гоиргис Меркис (АПОЭЛ), Джанер Эркин ("Бешикташ")

Полузащитники: Беньямин Вербич ("Динамо" Киев), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Виктор Цыганков ("Динамо" Киев)

Нападающие: Венсан Абубакар ("Порту"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс")

Киевляне опустились на третью строчку таблицы своей группы и ухудшили свои шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.

В последнем туре группового этапа 12 декабря "Динамо" дома примет "Лугано", "Мальме" на выезде сыграет с "Копенгагеном".

Напомним, "Александрия" потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.