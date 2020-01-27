Двое фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" получили новый срок заключения

Фигуранты севастопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов после освобождения из российского заключения получили еще один тюремный срок на 8 лет. Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

По ее словам, по сути, это второй срок для Ваитова и Примова. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия.

"Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться", - рассказала Гемеджи.

Адвокат рассказала, что такие ограничения существенно повлияют на жизни Примова и Ваитова.

"У последнего дочь - инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сначала необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места жительства и регистрации", - уточнила она.

Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляєв сообщил, что Рустема Ваитова и Нури Примова освободили с российского заключения.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения.

Как сообщало РБК-Украина, 12 ноября 2019 года Киевский районный суд " оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей шестерым фигурантами второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".