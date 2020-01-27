Двоє фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" отримали новий термін ув'язнення

Фігуранти севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустем Ваїтов та Нурі Прімов після звільнення з ув'язнення отримали ще один тюремний термін - 8 років. Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі, передає РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

За її словами, по суті, це другий термін для Ваїтова і Прімова, який передбачає ряд обмежень щодо знаходження обох звільнених в певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборону певних дій.

"Заборону залишати Сімферопольський район, Крим, заборону на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити", - розповіла Гемеджі.

Адвокат розповіла, що такі обмеження суттєво вплинуть на життя Прімова і Ваїтова.

"В останнього дочка - інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити за медичними клінікам. Вони знаходяться за межами Сімферопольського району. Це патова ситуація: дитині погано, треба відвезти її до лікарні, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС. Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації", - уточнила вона.

Нагадаємо, раніше адвокат Едем Семедляєв повідомив, що Рустема Ваїтова та Нурі Прімова звільнили з російського ув'язнення.

Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 листопада 2019 року Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантами другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".