Двоє дітей поранені: Зеленський розповів про зриви гуманітарних коридорів та евакуацію маріупольців
Президент України Володимир Зеленський розповів, що гуманітарні коридори в середу, 16 березня, не працювали. Російські військові не зупиняли обстріли і не гарантували безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
"Ми готові забезпечити тишу, ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі, але ми не можемо підставляти людей під обстріл на дорозі. Зрозумійте нас", - заявив глава держави.
Він також зазначив, що для російських окупантів немає такого військового злочину, який вони б не здійснили.
Президент також додав, що вийшло забрати маріупольців, яким вдалося вибратися в Бердянськ. Біженців забирають до Запоріжжя.
Всього за 16 березня вдалося перевезти понад 6 тисяч маріупольців, з них більше ніж 2 тисяч - це діти.
"Російські військові намагалися зірвати і цей рух. Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою та Кам'янським Запорізької області. Тільки дивом загиблих немає. П'ять українців отримали поранення, з них двоє дітей", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців у всьому світі. Президент заявив, що ціна за війну проти України повинна стати неймовірно болючою для Росії.
Раніше Зеленський пояснив, чому агресивні плани Росії ще не розвалилися.
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