Двоє чиновників за 7000 доларів хотіли "списати" військового зі служби. Їм оголосили підозри

Начальник відділу Служби судової охорони та завідувач одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю за гроші пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.

Деталі справи

Працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві.

"Він зокрема знайшов військовослужбовця, який висловлював небажання служити та запропонував йому за 7 тисяч доларів допомогу з демобілізацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям "під наглядом" завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я.

Що їм загрожує

ДБР затримало працівника судової охорони під час отримання коштів. Наразі повністю задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито "хворобою серця". Тривають слідчі для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів з військовослужбовців.

Фото: Затримання (dbr.gov.ua)

Обом учасникам оборудки повідомлено про підозру в "одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Корупція у військовій сфері

Раніше у Харкові затримували двох військових, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони гарантували 5 років відстрочки, а декому взагалі обіцяли уникнути призову.

Також ДБР затримувало одного з керівників військової частини в Одеській області. Він відбирав у солдатів частину щомісячних бойових доплат.