Двое чиновников за 7000 долларов хотели "списать" военного со службы. Им объявили подозрения

Двое чиновников за 7000 долларов планировали "оформить" демобилизацию для военнослужащего. Правоохранители их обнаружили и объявили им о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Начальник отдела Службы судебной охраны и заведующий одного из отделений Главного военного клинического госпиталя за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы якобы по состоянию здоровья.
Детали дела
Работник судебной охраны дружил с врачом военного госпиталя и решил заработать на этом знакомстве.
"Он в частности нашел военнослужащего, который выражал нежелание служить и предложил ему за 7 тысяч долларов помощь с демобилизацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем "под наблюдением" заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая бы уволила его со службы по состоянию здоровья.
Что им грозит
ГБР задержало работника судебной охраны во время получения средств. Сейчас полностью задокументировано искусственную госпитализацию одного военного в больницу с якобы "болезнью сердца". Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток с военнослужащих.
Фото: Задержание (dbr.gov.ua)
Обоим участникам сделки сообщено о подозрении в "получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
Ранее в Харькове задерживали двух военных, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они гарантировали 5 лет отсрочки, а некоторым вообще обещали избежать призыва.
Также ГБР задерживал одного из руководителей воинской части в Одесской области. Он отнимал у солдат часть ежемесячных боевых доплат.
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