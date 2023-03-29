У Харкові затримали військових, які "продавали" ухилянтам відстрочку від мобілізації

У Харкові затримали двох військових, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони гарантували 5 років відстрочки, а декому взагалі обіцяли уникнути призову.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Державне бюро розслідувань.

Так, правоохоронці затримали офіцера одного з харківських військкоматів та військовослужбовця територіальної оборони, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації за 3-5 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігурантів у Харкові, коли вони отримували другу частину хабара від ухилянта.

"На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час і вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовцем та перевищення військовою посадовою владою або службових повноважень ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 ККУ. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.