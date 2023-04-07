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Відбирав бойові доплати у військових. ДБР затримало посадовця в Одеській області

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Одеська область, П'ятниця 07 квітня 2023 11:51
Відбирав бойові доплати у військових. ДБР затримало посадовця в Одеській області Фото:в Одеській області посадовець відбирав у військових бойові доплати(Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

ДБР затримало одного з керівників військової частини в Одеській області. Він відбирав у солдатів частину щомісячних бойових доплат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державне бюро розслідувань

У разі відмови віддавати кошти він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

"Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше ми писали про те, що в Дніпропетровській області ДБР знайшло черговий підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для українських військових.

Також нагадаємо, що в Харкові затримали військових, які "продавали" ухилянтам відстрочку від мобілізації

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ДБР защитники
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