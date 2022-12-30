Двоє безхатьків хотіли "все підірвати" на вокзалі Монпарнас в Парижі

Сьогодні, 30 грудня, двоє безхатьків, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, зібрались "підірвати все" на залізничній станції Монпарнас в Парижі. Їх затримали на вокзалі з 9 газовими балонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Сьогодні близько 7:47 ранку поліцією були затримані

Нагадаємо, в Парижі чоловік у віці близько 60 років влаштував стрілянину, в результаті було поранено багато людей.

Раніше ми писали, що іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії, на борту були два британці.

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