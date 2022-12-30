Двое бездомных хотели "все взорвать" на вокзале Монпарнас в Париже

Сегодня, 30 декабря, двое бездомных находясь в алкогольном опьянении собрались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже. Их задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Сегодня около 7:47 утра полицией были задержаны

Напомним, в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу, в результате были ранены многие люди.

Ранее мы писали, что испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании, на борту были два британца.

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