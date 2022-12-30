Двоє безхатьків хотіли "все підірвати" на вокзалі Монпарнас в Парижі

Сьогодні, 30 грудня, двоє безхатьків, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, зібрались "підірвати все" на залізничній станції Монпарнас в Парижі. Їх затримали на вокзалі з 9 газовими балонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Сьогодні близько 7:47 ранку поліцією були затримані 51 річний Ерік та 29 річний Абдельвахед, які кричали, що хочуть " підірвати все" навколо них. Під час затримання чоловіки стверджували, що вони лівійці, проте за даними видання, очевидно тунісці.

Підсудних доставили до відділку поліції, де вони повторили ті самі погрози. Один з чоловіків був дуже п'яний. У їхній сумці поліцейські знайшли дев'ять газових балонів, усі повні, але описані як "нешкідливі". У обох підозрюваних не було виявлено зброї.