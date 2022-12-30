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Двоє безхатьків хотіли "все підірвати" на вокзалі Монпарнас в Парижі

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Париж, П'ятниця 30 грудня 2022 20:18
Двоє безхатьків хотіли "все підірвати" на вокзалі Монпарнас в Парижі Фото: двоє безхатьків хотіли підірвати вокзал Монпарнас в Парижі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 грудня, двоє безхатьків, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, зібрались "підірвати все" на залізничній станції Монпарнас в Парижі. Їх затримали на вокзалі з 9 газовими балонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Сьогодні близько 7:47 ранку поліцією були затримані 51 річний Ерік та 29 річний Абдельвахед, які кричали, що хочуть "підірвати все" навколо них. Під час затримання чоловіки стверджували, що вони лівійці, проте за даними видання, очевидно тунісці.

Підсудних доставили до відділку поліції, де вони повторили ті самі погрози. Один з чоловіків був дуже п'яний. У їхній сумці поліцейські знайшли дев'ять газових балонів, усі повні, але описані як "нешкідливі". У обох підозрюваних не було виявлено зброї.

Наразі обидва поміщені під варту обласного управління транспорту в рамках відкритої процедури "вибачення за тероризм".

Нагадаємо, в Парижі чоловік у віці близько 60 років влаштував стрілянину, в результаті було поранено багато людей.

Раніше ми писали, що іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії, на борту були два британці.

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