Двое бездомных хотели "все взорвать" на вокзале Монпарнас в Париже
Сегодня, 30 декабря, двое бездомных находясь в алкогольном опьянении собрались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже. Их задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Сегодня около 7:47 утра полицией были задержаны 51-летний Эрик и 29-летний Абдельвахед, которые кричали, что хотят "взорвать все" вокруг них. Во время задержания мужчины утверждали, что они ливийцы, однако по данным издания, очевидно тунисцы.
Подсудимых доставили в отделение полиции, где они повторили те же угрозы. Один из мужчин был очень пьян. В их сумке полицейские обнаружили девять газовых баллонов, все полные, но описаны как "безобидные". У обоих подозреваемых не было обнаружено оружие.
В настоящее время оба заключены под стражу областного управления транспорта в рамках открытой процедуры "извинения за терроризм".
Напомним, в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу, в результате были ранены многие люди.
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