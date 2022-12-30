Двое бездомных хотели "все взорвать" на вокзале Монпарнас в Париже

Сегодня, 30 декабря, двое бездомных находясь в алкогольном опьянении собрались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже. Их задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Сегодня около 7:47 утра полицией были задержаны 51-летний Эрик и 29-летний Абдельвахед, которые кричали, что хотят " взорвать все" вокруг них. Во время задержания мужчины утверждали, что они ливийцы, однако по данным издания, очевидно тунисцы.

Подсудимых доставили в отделение полиции, где они повторили те же угрозы. Один из мужчин был очень пьян. В их сумке полицейские обнаружили девять газовых баллонов, все полные, но описаны как "безобидные". У обоих подозреваемых не было обнаружено оружие.