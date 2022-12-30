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Двое бездомных хотели "все взорвать" на вокзале Монпарнас в Париже

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Париж, Пятница 30 декабря 2022 20:18
Двое бездомных хотели "все взорвать" на вокзале Монпарнас в Париже Фото: двое бездомных хотели взорвать вокзал Монпарнас в Париже (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 декабря, двое бездомных находясь в алкогольном опьянении собрались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже. Их задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сегодня около 7:47 утра полицией были задержаны 51-летний Эрик и 29-летний Абдельвахед, которые кричали, что хотят "взорвать все" вокруг них. Во время задержания мужчины утверждали, что они ливийцы, однако по данным издания, очевидно тунисцы.

Подсудимых доставили в отделение полиции, где они повторили те же угрозы. Один из мужчин был очень пьян. В их сумке полицейские обнаружили девять газовых баллонов, все полные, но описаны как "безобидные". У обоих подозреваемых не было обнаружено оружие.

В настоящее время оба заключены под стражу областного управления транспорта в рамках открытой процедуры "извинения за терроризм".

Напомним, в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу, в результате были ранены многие люди.

Ранее мы писали, что испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании, на борту были два британца.

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