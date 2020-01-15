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Рух по вулиці поблизу Ocean Plaza планують відновити до опівночі

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 20:04
Рух по вулиці поблизу Ocean Plaza планують відновити до опівночі
Фото: місце прориву труби (facebook.com/e.opanasenko)

Дорожники вистилають два шару дорожнього покриття

Рух по вулиці Антоновича поблизу торгового центру Ocean Plaza після пошкодження трубопроводу планують відновити до півночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КК "Київавтодор" у Facebook.

Як повідомляється, на вулиці Антоновича почали асфальтувати місце пошкодження тепломережі.

"Робота з ліквідації пориву тепломережі не зупиняється ні на хвилину. Частина пошкодженого трубопроводу вже замінили", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" відзначили, що дорожники вистилають два шари дорожнього покриття.

"На місці пошкодження тепломережі працюють фахівці КП ШЕУ Голосіївського району. Відразу ж після заміни тепломагістралі почали відновлення покриття проїзної частини: зробили піщано-щебеневу подушку і почали асфальтування. Дорожники вистилають 2 шари покриття, використовують високоякісний полимерасфальтобетон. Відновити рух по вулиці Антоновича планують до опівночі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Києві відбувся прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. В результаті події постраждали десять осіб, з яких п'ять - досі у лікарні.

Після стало відомо, що прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався із-за того, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

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