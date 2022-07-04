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Движение на участке Полтава-Миргород восстановлено: график задержки поездов

Фото: движение на участке Полтава-Миргород возобновлено (facebook.com/uz.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Укрзализныця возобновила движение поездов по участку Полтава-Миргород. Четыре поезда задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Поезд 722 Киев-Харьков сейчас следует с задержкой 4 часа 13 мин.

Поезд 725 Харьков-Киев ориентировочное время задержки 4 часа 40 мин.

Поезд 22 Львов-Харьков ориентировочное время задержки 5 часов.

Поезд 150 Черновцы-Полтава ориентировочное время задержки 6 часов.

Напомним, сегодня Укрзализныця срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву.

Позже в УЗ организовали подвоз пассажиров дополнительным транспортом.

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Укрзализныця