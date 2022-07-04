Рух на ділянці Полтава-Миргород відновлено: графік затримки поїздів

Укрзалізниця відновила рух поїздів ділянкою Полтава-Миргород. Чотири потяги затримуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Поїзд 722 Київ - Харків наразі слідує із затримкою 4 години 13 хв.
Поїзд 725 Харків - Київ орієнтовний час затримки 4 години 40 хв.
Поїзд 22 Львів - Харків орієнтовний час затримки 5 годин.
Поїзд 150 Чернівці - Полтава орієнтовний час затримки 6 годин.
Нагадаємо, сьогодня Укрзалізниця терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави.
Пізніше в УЗ організували підвезення пасажирів додатковим транспортом.