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Рух на ділянці Полтава-Миргород відновлено: графік затримки поїздів

Фото: рух на ділянці Полтава-Миргород відновлено (facebook.com/uz.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Укрзалізниця відновила рух поїздів ділянкою Полтава-Миргород. Чотири потяги затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Поїзд 722 Київ - Харків наразі слідує із затримкою 4 години 13 хв.

Поїзд 725 Харків - Київ орієнтовний час затримки 4 години 40 хв.

Поїзд 22 Львів - Харків орієнтовний час затримки 5 годин.

Поїзд 150 Чернівці - Полтава орієнтовний час затримки 6 годин.

Нагадаємо, сьогодня Укрзалізниця терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави.

Пізніше в УЗ організували підвезення пасажирів додатковим транспортом.

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Укрзалізниця