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Движение по трассе Киев-Житомир могут восстановить в ближайшее время, - глава Киевской ОВА

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Четверг 31 марта 2022 19:11
Движение по трассе Киев-Житомир могут восстановить в ближайшее время, - глава Киевской ОВА Фото: движение по трассе Киев-Житомир могут восстановить в ближайшее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшее время может быть восстановлено движение по трассе Киев-Житомир. Он был временно заблокирован в результате оккупации некоторых населенных пунктов российскими захватчиками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка в эфире телемарафона

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев-Житомир. Мы проводим успешные контрнаступательные действия, очень много населенных пунктов освобождено. Но разговаривать об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения", - заявил Павлюк.

Также Павлюк отметил, что люди смогут вернуться в свои дома после того, как военные зачистят и разминируют территорию.

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