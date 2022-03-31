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Рух трасою Київ-Житомир можуть відновити найближчим часом, - голова Київської ОВА

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Четвер 31 березня 2022 19:11
Рух трасою Київ-Житомир можуть відновити найближчим часом, - голова Київської ОВА Фото: рух трасою Київ-Житомир можуть відновити найближчим часом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир. Він був тимчасово заблокований внаслідок окупації деяких населених пунктів російськими загарбниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка в ефірі телемарафону

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми також відновимо рух по трасі Київ-Житомир. Ми проводимо успішні контрнаступальні дії, дуже багато населених пунктів звільнено. Але розмовляти про це можна буде тільки тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що не будуть хоча б вести вогонь мінометні підрозділи", - заявив Павлюк.

Також Павлюк відзначив, що люди зможуть повернутися до своїх домівок після того, як військові зачистять й розмінують територію.

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