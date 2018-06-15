Движение по трассе Киев-Одесса ограничено

Ограничения действуют на трех участках

На трассе международного значения М-05 Киев-Одесса временно введено ограничение и перекрыто движение в связи с проведением капитального ремонта. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Ограничения действуют на трех участках:

км 36+500 - км 42+000 Васильковский район - правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду;

км 79+500 - км 84+100 /г. Белая Церковь/ - правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду.

км 79+308 - /г. Белая Церковь/ - движение транспортной развязкой с г. Одесса в направлении г. Белая Церковь закрыт, разворот осуществляется на км 77+500 с. Терезино.

Напомним, 4 июня сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог.. Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что опубликованный мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог.