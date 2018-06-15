Рух по трасі Київ-Одеса обмежено

Обмеження діють на трьох ділянках

На трасі міжнародного значення М-05 Київ-Одеса тимчасово введено обмеження і перекрито рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту. Про це в п'ятницю, 15 червня, повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Обмеження діють на трьох ділянках:

км 36+500 - км 42+000 Васильківський район - правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду;

км 79+500 - км 84+100 /м. Біла Церква/ - правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду.

км 79+308 - /м. Біла Церква/ - рух транспортною розв’язкою з м. Одеса в напрямку м. Біла Церква закрито, розворот здійснюється на км 77+500 с. Терезине.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Прес-служба Міністерства інфраструктури України повідомила, що опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.