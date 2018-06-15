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Рух по трасі Київ-Одеса обмежено

НовиниІнфраструктура    15.06.2018 - 19:46
Фото: ремонтні роботи (facebook.com/Служба-автомобільних-доріг-у-Київській-області)
Фото: ремонтні роботи (facebook.com/Служба-автомобільних-доріг-у-Київській-області)

Обмеження діють на трьох ділянках

На трасі міжнародного значення М-05 Київ-Одеса тимчасово введено обмеження і перекрито рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту. Про це в п'ятницю, 15 червня, повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Обмеження діють на трьох ділянках:

  • км 36+500 - км 42+000 Васильківський район - правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду; 
  • км 79+500 - км 84+100 /м. Біла Церква/ - правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду.
  • км 79+308 - /м. Біла Церква/ - рух транспортною розв’язкою з м. Одеса в напрямку м. Біла Церква закрито, розворот здійснюється на км 77+500 с. Терезине.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Прес-служба Міністерства інфраструктури України повідомила, що опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.

У Києві 23 червня буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду У Києві по вулиці Гната Хоткевича проведуть заміну трамвайного вузла
Теги публікації: Одеса, дороги, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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