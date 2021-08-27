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Движение на трассе Киев-Харьков восстановили

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Пятница 27 августа 2021 09:51
Движение на трассе Киев-Харьков восстановили Фото: на трассе перевернулся грузовик с камнем (t.me/synegubov)
Автор: Инна Собора

В Полтавской области возобновили движение на трассе Киев-Харьков. Оно было полностью заблокировано после того, как перевернулся грузовик с камнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

Авария произошла недалеко поворота на город Красноград. Однако, по состоянию на 9:30 ее последствия ликвидировали.

"Движение на трассе полностью восстановлено", - сообщил Синегубов.

РБК-Украина писало, что инцидент произошел ночью. Объехать ДТП можно было только через село Коломацкое.

Напомним, вчера в Ивано-Франковской области перекрыли трассу.

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