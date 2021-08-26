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В Ивано-Франковской области местные жители перекрыли трассу из-за плохого состояния дорог

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Четверг 26 августа 2021 15:08
В Ивано-Франковской области местные жители перекрыли трассу из-за плохого состояния дорог Фото: на Прикарпатье перекрыли дорогу (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Инна Собора

В селе Оболоня Долинской территориальной общины на Прикарпатье люди частично перекрыли движение транспорта на дороге государственного значения Н-10. Речь идет о дороге сообщением Стрый-Мамалыга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полции.

Почти 60 человек из нескольких сел непрерывно ходят по пешеходному переходу. Свою акцию объясняют неудовлетворительным состоянием дороги Долина - Великая Турья.

"Пропускают частично служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми, в целом в течение часа 45 мин ходят пешеходным, а 15 мин пропускают транспорт", - сообщила полиция.

Обеспечивают правопорядок на месте полицейские групп реагирования патрульной полиции и полиция диалога.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями и участниками акции. Правоохранители отмечают недопустимость любых правонарушений и решении вопросов исключительно в правовом поле.

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