В Ивано-Франковской области местные жители перекрыли трассу из-за плохого состояния дорог
В селе Оболоня Долинской территориальной общины на Прикарпатье люди частично перекрыли движение транспорта на дороге государственного значения Н-10. Речь идет о дороге сообщением Стрый-Мамалыга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полции.
Почти 60 человек из нескольких сел непрерывно ходят по пешеходному переходу. Свою акцию объясняют неудовлетворительным состоянием дороги Долина - Великая Турья.
"Пропускают частично служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми, в целом в течение часа 45 мин ходят пешеходным, а 15 мин пропускают транспорт", - сообщила полиция.
Обеспечивают правопорядок на месте полицейские групп реагирования патрульной полиции и полиция диалога.
Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями и участниками акции. Правоохранители отмечают недопустимость любых правонарушений и решении вопросов исключительно в правовом поле.