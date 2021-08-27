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Рух на трасі Київ-Харків відновили

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П'ятниця 27 серпня 2021 09:51
Рух на трасі Київ-Харків відновили Фото: на трасі перекинулася вантажівка з каменем (t.me/synegubov)
Автор: Инна Собора

В Полтавській області відновили рух на трасі Київ-Харків. Він був повністю заблокований після того, як перевернулася вантажівка з каменем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

Аварія сталася неподалік повороту на місто Красноград. Однак, станом на 9:30 її наслідки ліквідували.

"Рух на трасі повністю відновлено", - повідомив Синєгубов.

РБК-Україна писало, що інцидент стався вночі. Об’їхати ДТП можна було лише через село Коломацьке.

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківській області перекрили трасу.

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ДТП Полтавская область Обмеження руху
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