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Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло

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Харьков, Пятница 27 августа 2021 08:09
Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло Фото: движение на трассе Киев-Харьков заблокировано (facebook.com/synegubov)
Автор: Анастасия Рокитна

На трассе М-03 перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Это произошло недалеко от поворота на город Красноград.

"Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое", - сообщил глава ОГА.

Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошлоФото: движение на трассе Киев-Харьков заблокировано (facebook.com/synegubov)

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Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло
Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло
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