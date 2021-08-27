Движение на трассе Киев-Харьков заблокировано: что произошло

На трассе М-03 перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу главы Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Это произошло недалеко от поворота на город Красноград.

"Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое", - сообщил глава ОГА.

Фото: движение на трассе Киев-Харьков заблокировано (facebook.com/synegubov)