Движение в Стамбульском проливе заблокировано из-за судна, направлявшегося в Украину
Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено из-за неисправности сухогруза, следовавшего в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции, передает Anadolu.
Так, 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.
"На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5", - пишет издание.
Сотрудникам турецкой береговой охраны удалось пришвартовать сухогруз в районе Ахыркапы.
Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.
При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.
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