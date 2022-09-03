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Движение в Стамбульском проливе заблокировано из-за судна, направлявшегося в Украину

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Турция, Суббота 03 сентября 2022 08:35
Движение в Стамбульском проливе заблокировано из-за судна, направлявшегося в Украину Фото: движение в Стамбульском проливе заблокировано (aa.com.tr)
Автор: Наталия Гурковская

Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено из-за неисправности сухогруза, следовавшего в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции, передает Anadolu.

Так, 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.

"На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5", - пишет издание.

Сотрудникам турецкой береговой охраны удалось пришвартовать сухогруз в районе Ахыркапы.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

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