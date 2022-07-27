Партизаны ликвидировали группу россиян под Херсоном: найдены секретные документы

В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ.
"Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.
На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу перекрыто.
Как сообщалось, ВСУ зачистили освобожденную Андреевку Херсонской области и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику россиян.
Кроме того, известно, что украинские партизаны на захваченных территориях поддерживают связь с военным командованием.
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