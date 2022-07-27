Партизани ліквідували групу росіян під Херсоном: знайдено секретні документи

В Херсонській області представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їх документи, серед яких мапи та шифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ .

"Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

На сайті додають, що опубліковані документи, лише частина того, чим вдалося заволодіти представникам руху опору.