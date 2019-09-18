Движение метро в Киеве на красной ветке возобновили

Столичное метро возобновило свою работу после сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отметим, сегодня вечером было остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о минировании.

Позже стало известно, что в Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва.

По данным СМИ, на мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает все подорвать.

Ранее сообщалось, что силовики готовились к штурму моста Метро. До этого к мужчине подъехали БТР и бронированная машина. Предположительно, он выдвинул требование - прекратить капитуляцию на Донбассе. Однако мужчина сдался силовикам и его задержали.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что мужчину доставили в отделение полиции.

Свидетели сообщили, что мужчина расстрелял полицейский дрон. На данный момент частично парализовано движение красной линии метро. Поезда идут только от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".

Отметим, действия задержанного привели к парализации транспортного движения в Киеве. В частности, было перекрыто движение поездов метро, а также автомобильного транспорта. В результате сбоя на красной ветке поезда метро курсировали только между станциями "Академгородок" и "Крещатик", а также от "Лесной" к "Дарнице".