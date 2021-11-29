Движение в Киеве затруднено: столицу сковали пробки
Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве образовались пробки в понедельник, 29 ноября. Движение транспорта затруднено на Набережном шоссе, проспекте Победы и других столичных магистралях из-за ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Google Maps.
Правый берег
В городе образовались пробки на Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, проспекте Степана Бандеры.
Затруднено движение транспорта мосту Метро, Северном мосту и мосту Патона. Причина большинства пробок в Киеве - ДТП.
Левый берег
На левом берегу в Киеве образовались пробки на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.