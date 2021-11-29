Рух у Києві ускладнено: столицю скували затори
Фото: у Києві утворилися пробки (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві утворилися затори в понеділок, 29 листопада. Рух транспорту ускладнено на Набережному шосе, проспекті Перемоги та інших столичних магістралях через ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Google Maps.
Правий берег
У місті утворилися затори на Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, проспекті Степана Бандери.
Утруднено рух транспорту мосту Метро, Північному мосту та мосту Патона. Причина більшості пробок у Києві – ДТП.
Лівий берег
На Лівому березі в Києві утворилися затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.