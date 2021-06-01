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Движение грузовиков в Украине ограничили: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения. Однако, запрещено ехать при условии, если в дневное время суток температура воздуха выше +28 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Такие ограничения вводятся ежегодно в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

Запрет касается транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

Исключение только для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Движение ограничивается в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше +28 градусов по Цельсию.

Водителям нужно переждать жаркий период, можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Напомним, в Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку.

Также в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

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