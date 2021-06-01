Рух вантажівок в Україні обмежили: що змінилось

Такі обмеження вводяться щороку на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування.

Заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Виняток лише для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежується у денну пору доби при температурних показниках повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

Водіям потрібно перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.