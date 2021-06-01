RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рух вантажівок в Україні обмежили: що змінилось

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення. Втім, заборонено їхати за умови, якщо у денну пору температура повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Такі обмеження вводяться щороку на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування.

Заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Виняток лише для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежується у денну пору доби при температурних показниках повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

Водіям потрібно перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, у Києві з 2 червня закриють рух швидкісного трамвая на Борщагівку.

Також в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України грузовик