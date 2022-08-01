Движение через "Краковец" на границе с Польшей возобновили, но не для всех автомобипей

Движение легковых автомобилей через пункт "Краковец" на границе между Украиной и Польшей восстановлено. Для пересечения границы легковыми авто здесь установлено шесть павильонов погранично-таможенного контроля и оборудован навес для комфортного пересечения границы гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы ( ГПСУ ).

"Обустройство терминала для пропуска пассажирских автобусов еще продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" был временно закрыт с 18 июля. В это время на пункте пропуска велись ремонтные работы в рамках проекта "Открытые границы",

Ранее сообщалось, что о начале пропуска автобусов будет сообщено дополнительно.