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Рух транспорту через "Краківець" на кордоні з Польщею поновили, але не для всіх авто

Фото: рух через "Краківець" частково поновили 1 серпня (https://dpsu.gov.ua/)
Автор: Олександр Білоус

Рух легкових автомобілів через пункт "Краківець" на кордоні між Україною та Польщею відновлено. Для перетину кордону легковими авто тут встановлено шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ДПСУ).

"Облаштування термінала для пропуску пасажирських автобусів ще триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" був тимчасово закритий з 18 липня. У цей час на пункті пропуску велися ремонтні роботи в рамках проекту "Відкриті кордони",

Раніше повідомлялося, що про початок пропуску автобусів буде повідомлено додатково.

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Польша