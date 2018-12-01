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Движение бориспольского экспресса восстановлено

Новости » Инфраструктура    01.12.2018 - 15:28
Движение бориспольского экспресса восстановлено
Фото: запуск скоростного экспресса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Пока задержек в графике движения экспресса нет

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов извинился перед пассажирами скоростного экспресса Киев-Борисполь за его временную неисправность. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Кравцова Facebook.

По словам Кравцова, все пассажиры экспресса успели на свои рейсы.

"Относительно ситуации с рельсовым автобусом, который сделал вынужденную остановку по техническим причинам. Все пассажиры успели на свои рейсы. Одного пассажира перерегистрировали на завтрашний рейс до Дохи. "Укрзализныця" приносит извинения за неудобства", - написал он.

Кроме того, глава "Укрзализныци" отметил, что пока никаких задержек в графике скоростного сообщения Киев-Борисполь нет.

Движение бориспольского экспресса восстановлено

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря, скоростной экспресс сообщением Киев-Борисполь сломался на пути из Киева к аэропорту.

Отметим, что в пятницу, 30 ноября, "Укрзализныця" запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Кроме того, РБК-Украина писало, что за несколько часов работы скоростного экспресса сообщением Киев-Международный аэропорт "Борисполь" на его рейсы было продано 139 билетов.

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