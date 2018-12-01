Рух бориспільського експресу відновлено

Фото: запуск швидкісного експресу (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Наразі затримок у графіку руху експресу немає

Глава "Укразалізниці" Євген Кравцов вибачився перед пасажирами швидкісного експресу Київ-Бориспіль через його тимчасову несправність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кравцова у Facebook.

За словами Кравцова, всі пасажири експресу встигли на свої рейси.

"Щодо ситуації з рейковим автобусом, який зробив вимушену зупинку з технічних причин. Всі пасажири встигли на свої рейси. Одного пасажира перереєстрували на завтрашній рейс до Дохи. "Укрзалізниця" приносить вибачення за незручності", - написав він.

Крім того, глава "Укрзалізниці" зазначив, що наразі жодних затримок у графіку швидкісного сполучення Київ-Бориспіль немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 грудня, швидкісний експрес сполученням Київ-Бориспіль зламався на шляху з Києва до аеропорту.

Зазначимо, що у п'ятницю, 30 листопада, "Укрзалізниця" запустила перший рейс швидкісного експресу сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Крім того, РБК-Україна писало, що за кілька годин роботи швидкісного експресу сполученням Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на його рейси було продано 139 квитків.