Двійка для грошей, сімка - для кохання: названо щасливі цифри для кожного знаку Зодіаку

Овен

Цифра 2 допоможе вам проявити гнучкість під час серйозних розмов і заручитися підтримкою впливових людей. У любовній сфері вам допоможе акцент на цифрі 7, вона допоможе розкрити приховані емоції. А для захисту і внутрішнього балансу вам потрібна 8 - число сили, стабільності й впевненості.

Телець

Фінансові шанси відкриває 6, особливо через довгострокову співпрацю або інвестиції. У коханні гарно працює число 1, з ним ви наважитеся на перший крок та підкорите серце людини, яка вам подобається. Для енергетичного захисту зосередьтеся на 5, ця цифра дає інтуїцію й вміння уникати токсичних контактів.

Близнюки

Гроші прийдуть через 3, символ легкості, комунікації та випадкових бонусів. Любов активізується під впливом 9, вона притягує атмосферу романтики, глибоких почуттів або навіть повернення колишнього. Для захисту добре працює 4, ця цифра заземлює й не дає піддатися маніпуляціям.

Рак

Ваш фінансовий провідник - 8, вона допоможе стабілізувати прибутки й вибудувати міцну опору. У коханні діє 2, це про ніжність, турботу і спільні плани. Для захисту і подолання сумнівів тримайте біля себе 6, це число гармонії та внутрішнього затишку.

Лев

Цифра 1 відкриє нові джерела доходів і додасть лідерської сили. Любовний вектор задає 5, з цією цифрою на вас чекають пригоди, флірт або нове знайомство. А для енергетичного захисту звертайтесь до 7, в ній ваша інтуїція й мудрість, яка не дозволить втратити контроль.

Діва

Успіх у фінансових питаннях вам принесе 4, вона допоможе зосередитися на деталях і не втратити вигоду. Для любові використовуйте 9, ця цифра дасть емоційну глибину, відвертість, важливі визнання. А для захисту підійде 3, вона додасть легкості й відведе важкі думки або заздрість.

Терези

Фінансову сферу підсилює 7, вона про глибокий аналіз і нестандартні ідеї, які точно принесуть результат. У коханні допоможе цифра 6, яка сприяє гармонії, спільному дозвіллю й приємним сюрпризам. А від негативу використовуйте цифру 1, вона зміцнює вашу волю і не дозволить іншим на вас тиснути.

Скорпіон

Цифра 5 дасть вам імпульс до несподіваних фінансових рішень і нових доходів. У коханні ваша цифра - 3, яка дарує легкість, емоційність і можливість яскравого періоду. Для захисту використовуйте 9, вона дає глибоке розуміння людей і не дозволяє вам потрапити в пастку.

Стрілець

Грошовий потік активує 9, це символ завершення та результатів. Любов розкривається через 4, це турбота, стабільність, розмова про майбутнє. А для захисту підійде 2, завдяки їй ви збережете потрібні зв’язки й відчуєте підтримку.

Козоріг

Цифра 8 надасть матеріальної впевненості, сприятиме успішному плануванню бюджету. У стосунках варто покладатися на 5, в ній енергія флірту, гри та нового етапу. Для захисту оберіть 6, вона надає сили зберігати внутрішню рівновагу.

Водолій

Фінанси активізує 3, для вас це цифра про творчість, інтернет і креатив можуть принести прибуток. У коханні керуйтеся 1, яка дасть вам хвилю ініціативи, несподіваних рішень або навіть зізнань. А для захисту важлива 7, вона загострює вашу інтуїцію і допомагає уникати ризиків.

Риби

Матеріальні можливості відкриває 2, вона розкриває багатство через партнерство, взаємодію, добрі зв’язки. Кохання принесе лише щастя під цифрою 6, вона дає теплоту, спокій і глибоке розуміння. А для захисту використовуйте цифру 8, вона зміцнює внутрішній стрижень і не дозволяє вам бути вразливими.

Як працювати з щасливими цифрами та "активувати" їхню силу

Астрологи радять не лише звертати увагу на щасливі числа, а й активно впускати їх у своє життя. Найпростіше - візуалізувати цифру протягом дня або використовувати її у дрібницях: номер замовлення, маршрут, кількість предметів поруч.

Можна також записувати цифру в щоденнику чи на аркуші з бажаннями, малювати її на руці ручкою або носити прикраси з відповідною кількістю елементів.

Головне - налаштувати себе на її енергію, довіритись відчуттям і пам’ятати, що число лише провідник. Ваші наміри й дії завжди мають більшу силу.