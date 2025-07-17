Ці чоловіки ніколи не зраджують: топ-3 знаки Зодіаку для щасливого шлюбу

Надійність, вірність і щире кохання - саме такими якостями володіють чоловіки, народжені під цими трьома знаками Зодіаку. Якщо ви мрієте про міцні стосунки та шлюб без зрад і драм, зверніть увагу саме на них.

Які знаки Зодіаку найкраще підходять для серйозних стосунків і справжнього сімейного щастя, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Надійний, спокійний і вірний. Чоловік-Телець - це той, хто не грається в кохання, а вибирає стабільність і глибокі почуття. Якщо він уже зробив вибір, то надовго.

Для нього зрада неприйнятна, бо він цінує довіру і спільний побут. До шлюбу підходить серйозно і розглядає його як життєвий проєкт.

Що подобається партнерам: турбота, стабільність, любов до сімейного затишку.

Слабке місце: може бути впертим.

Рак

Чоловіки, народжені під знаком Рака, - справжні романтики з великим серцем. Їхня головна цінність - дім, сім'я та емоційна безпека. Якщо Рак закохується, то по-справжньому і надовго. Його кохання глибоке, турботливе і часто дуже емоційне.

Він не зрадить, бо прив'язується душею, а зрада для нього - зруйноване серце, яке болітиме і йому самому.

Що подобається партнерам: він завжди дбає про комфорт та емоційний спокій другої половинки.

Слабке місце: у важкі моменти може закритися в собі, але це не означає, що він охолов.

Козоріг

Справжній чоловік - дорослий. Козоріг бачить шлюб як відповідальність і обов'язок, а не просто романтику.

Це людина, яка серйозно ставиться до обіцянок і вважає вірність гідністю. Він може не бути надто емоційним, але проявляє кохання через вчинки та стабільність.

Що подобається партнерам: амбітність, уміння підтримати, вірність слову.

Слабке місце: може здаватися холодним, але всередині дуже глибокий.