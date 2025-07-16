Ретроградний Меркурій змінить все: кому пощастить та які справи в "чорному списку"
Ретроградний Меркурій - астрологічне явище, яким часто лякають, адже він нібито може зіпсувати всі плани та влаштувати справжній хаос. Втім, це зовсім не так.
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, до чого готуватися на ретроград та які справи мають тимчасово опинитися в "чорному списку".
Кому пощастить на ретроградний Меркурій
"З 18 липня до 11 серпня 2025 року включно Меркурій буде ретроградним. А його тіньовий період уже почався, тому багато хто вже може відчувати дію зворотного ходу планети інтелекту, спілкування, контактів, засобів комунікацій, різних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - розповіла астролог.
Є ті, хто сприймає цей період як важкий і навіть побоюється його. Але, зазначила Соловйова, якщо знати всі нюанси, то його можна використовувати максимально результативно.
Особливо це стосується тих з нас, хто має в індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 5-16 градусах Лева, Терезів, Скорпіону, Стрільця, Водолія, Овну, Тельця та Близнюків.
А ще вплив Меркурія можуть гостро відчути люди, які народилися:
- з 27 липня до 8 серпня
- з 27 вересня до 9 жовтня
- з 28 жовтня до 8 листопада
- з 27 листопада до 7 грудня
- з 24 січня до 4 лютого
- з 25 березня до 5 квітня
- з 25 квітня до 6 травня
- з 26 травня до 6 червня.
На цей період астролог радить переносити "на потім" певні справи. Йдеться про:
- старт нових проектів, пов'язаних із вищенаведеними сферами: всі починання можуть буксувати, гальмуватися, можлива плутанина та непорозуміння, помилки та непередбачені втрати
- важливі переговори
- укладання нових договорів
- реєстрацію шлюбу
- покупку коштовних речей
- важливі відрядження
- подорожі на нових автомобілях у місця, де раніше не бували
- внесення якихось великих разових платежів
- придбання техніки (машин, комп'ютерів, телефонів)
- серйозні хірургічні операції, які здійснюються вперше.
"Якщо ваша робота пов'язана з інформацією, текстами, документацією, обов'язково перевіряйте все дуже ретельно, оскільки можливі неточності через розсіяність і неуважність", - пояснила експерт.
Також вона радить бути максимально пильними, уважними та обережними. Усе через збільшення ймовірності крадіжок та шахрайства.
В період ретроградного Меркурія слід займатися:
- переоцінкою, переглядом, переробкою всього того, що було невдало зроблено раніше
- аналізом та дослідженнями
- перескладанням іспитів
- ревізіями
- виправленням помилок
- відновленням спілкування зі старими знайомими
- поверненням до давно забутих проєктів
- подорожами туди, де вже бували.
"У цей час можна не тільки втратити речі, а й знайти щось втрачене. Також можна повернути борги чи борги повернуть вам. Для тих, хто пов'язаний з торгівлею, можлива не лише підвищена кількість повернень товарів, а й повернення давніх клієнтів і партнерів", - зауважила астролог.
Тому, попри високу ймовірність зміни початкових планів, у цей період можна зробити чимало корисних речей. Головне, наголосила Соловйова, не поспішати, все добре обмірковувати та намагатися діяти розсудливо.
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