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Двічі зупинилося серце. В Одесі помер один з постраждалих від обстрілу РФ

Фото ілючтративне: в Одесі загинув чоловік, який постраждав від російського обстрілу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні ввечері, 13 грудня, в одеській лікарні помер чоловік, який постраждав від нічної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними Кіпера, під час російського обстрілу, у 42-річний співробітника комунальної установи зупинилось серце, однак, завдяки лікарям, реанімація пройшла успішно. 

Проте, після 21:00 стало відомо, що серце постраждалого зупинилось повторно. Реанімаційні заходи не допомогли.

Нагадаємо, сьогодні вночі в результаті російського обстрілу в Одесі впали уламки збитих "шахедів".В результаті в місті почалась пожежа.

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