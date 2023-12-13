Дважды остановилось сердце. В Одессе умер один из пострадавших от обстрела РФ

По данным Кипера, во время российского обстрела, у 42-летнего сотрудника коммунального учреждения остановилось сердце, однако, благодаря врачам, реанимация прошла успешно.

Однако, после 21:00 стало известно, что сердце пострадавшего остановилось повторно. Реанимационные мероприятия не помогли.

Напомним, сегодня ночью в результате российских обстрелов в Одессе упали обломки сбитых "шахедов". В результате в городе начался пожар.

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