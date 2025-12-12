Двічі зафейлив: Путін не зміг правильно вимовити прізвище президента Туркменістану

Російський диктатор Володимир Путін двічі осоромився під час зустрічі з президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим в Ашхабаді. Він не зміг з двох спроб правильно вимовити прізвище президента та ім'я його батька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Верстка".
Під час зустрічі в Ашхабаді в рамках міжнародного форуму "Світ та довіра: єдність цілей на користь стійкого майбутнього" Путін вирішив привітати президента Туркменістану із тим, що ООН ухвалила резолюцію "Про постійний нейтралітет Туркменістану".
Проте російський диктатор, якому надали слово, заплутався у буквах та назвав президента Туркменістану "Берди Мухоєдовим".
"Хотів би від щирого серця... Привітати всіх наших туркменістанських друзів і, звичайно, передусім президента Сердара Гурбангульовича Бердиму… мухоєдова", - заявив диктатор.
Помилка не засмутила Путіна, після цього він вирішив піти далі - згадати батька чинного лідера Туркменістану, експрезидента країни Гурбангули Бердимухамедова. Тут без помилок теж не обійшлось
"Національного лідера туркменського народу Гурбангули… Мелігуловича Бердимуховедова", - ледве зміг промовити диктатор.
Видання зазначає, що спочатку Путін помилився у виголошенні прізвища чинного президента Туркменістану, а потім не зміг вимовити по батькові та прізвище старшого Бердимухамедова. Цікаво, що раніше таких проблем у диктатора не було.
При цьому це не перший випадок, коли Путін навмисно, або випадково викривляє ім'я або прізвище лідера іншої країни. У листопаді 2023 року під час зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим Путін назвав його "Кемель Жомартович". Після цього він вирішив виправитися, та знову сів у лужу, назвавши президента Казахстану "Касим-Жомартом Келемичем".
У червні 2022 року Путін, проголошуючи ім'я Токаєва під час Петербурзького економічного форуму, занадто швидко говорив, через що оголосив казахського лідера, як "Кемемжама Ішемільєвича".
Зазначимо, раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін планує найближчими днями відвідати Туркменістан. В Україні з цього приводу нагадали, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.