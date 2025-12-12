RU

Дважды зафейлил: Путин не смог правильно произнести фамилию президента Туркменистана

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин дважды оконфузился во время встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде. Он не смог с двух попыток правильно произнести фамилию президента и имя его отца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".

Во время встречи в Ашхабаде в рамках международного форума "Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего" Путин решил поздравить президента Туркменистана с тем, что ООН приняла резолюцию "О постоянном нейтралитете Туркменистана".

Однако российский диктатор, которому предоставили слово, запутался в буквах и назвал президента Туркменистана "Берды Мухоедовым".

"Хотел бы от всего сердца... Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулевича Бердыму... мухоедова", - заявил диктатор.

Ошибка не расстроила Путина, после этого он решил пойти дальше - вспомнить отца действующего лидера Туркменистана, экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Здесь без ошибок тоже не обошлось

"Национального лидера туркменского народа Гурбангулы... Мелигуловича Бердымуховедова", - едва смог произнести диктатор.

Издание отмечает, что сначала Путин ошибся в произнесении фамилии действующего президента Туркменистана, а затем не смог произнести отчество и фамилию старшего Бердымухамедова. Интересно, что ранее таких проблем у диктатора не было.

 

При этом это не первый случай, когда Путин намеренно или случайно искажает имя или фамилию лидера другой страны. В ноябре 2023 года во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин назвал его "Кемель Жомартович". После этого он решил исправиться, и снова сел в лужу, назвав президента Казахстана "Касым-Жомартом Келемичем".

В июне 2022 года Путин, провозглашая имя Токаева во время Петербургского экономического форума, слишком быстро говорил, из-за чего объявил казахского лидера, как "Кемемжама Ишемильевича".

Отметим, ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин планирует в ближайшие дни посетить Туркменистан. В Украине по этому поводу напомнили, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

