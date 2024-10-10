Путін збирається в Туркменістан: що про це кажуть в Україні

Російський диктатор Володимир Путін планує найближчими днями відвідати Туркменістан. В Україні нагадали, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу МЗС України.

Як заявили в МЗС, Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

У відомстві нагадали, що це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Зокрема, Путін і його спільники несуть відповідальність за злочин агресії проти України та воєнні злочини.

"Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей", - сказано у повідомленні.

У МЗС закликали всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.