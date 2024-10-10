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Путін збирається в Туркменістан: що про це кажуть в Україні

Четвер 10 жовтня 2024 20:57
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Путін збирається в Туркменістан: що про це кажуть в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін планує найближчими днями відвідати Туркменістан. В Україні нагадали, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу МЗС України.

Як заявили в МЗС, Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

У відомстві нагадали, що це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Зокрема, Путін і його спільники несуть відповідальність за злочин агресії проти України та воєнні злочини.

"Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей", - сказано у повідомленні.

У МЗС закликали всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.

Спецтрибунал для Росії

У січні минулого року Європарламент підтримав резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України. Згодом стало відомо, що міжнародний спеціальний трибунал щодо РФ може запрацювати вже у 2024 році.

Як розповів колишній голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що 44 країни підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії.

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