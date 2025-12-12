Двічі зафейлив: Путін не зміг правильно вимовити прізвище президента Туркменістану

Російський диктатор Володимир Путін двічі осоромився під час зустрічі з президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим в Ашхабаді. Він не зміг з двох спроб правильно вимовити прізвище президента та ім'я його батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Верстка ".

Під час зустрічі в Ашхабаді в рамках міжнародного форуму "Світ та довіра: єдність цілей на користь стійкого майбутнього" Путін вирішив привітати президента Туркменістану із тим, що ООН ухвалила резолюцію "Про постійний нейтралітет Туркменістану".

Проте російський диктатор, якому надали слово, заплутався у буквах та назвав президента Туркменістану "Берди Мухоєдовим".

"Хотів би від щирого серця... Привітати всіх наших туркменістанських друзів і, звичайно, передусім президента Сердара Гурбангульовича Бердиму… мухоєдова", - заявив диктатор.

Помилка не засмутила Путіна, після цього він вирішив піти далі - згадати батька чинного лідера Туркменістану, експрезидента країни Гурбангули Бердимухамедова. Тут без помилок теж не обійшлось

"Національного лідера туркменського народу Гурбангули… Мелігуловича Бердимуховедова", - ледве зміг промовити диктатор.

Видання зазначає, що спочатку Путін помилився у виголошенні прізвища чинного президента Туркменістану, а потім не зміг вимовити по батькові та прізвище старшого Бердимухамедова. Цікаво, що раніше таких проблем у диктатора не було.