Дважды зафейлил: Путин не смог правильно произнести фамилию президента Туркменистана

Российский диктатор Владимир Путин дважды оконфузился во время встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде. Он не смог с двух попыток правильно произнести фамилию президента и имя его отца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Верстка ".

Во время встречи в Ашхабаде в рамках международного форума "Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего" Путин решил поздравить президента Туркменистана с тем, что ООН приняла резолюцию "О постоянном нейтралитете Туркменистана".

Однако российский диктатор, которому предоставили слово, запутался в буквах и назвал президента Туркменистана "Берды Мухоедовым".

"Хотел бы от всего сердца... Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулевича Бердыму... мухоедова", - заявил диктатор.

Ошибка не расстроила Путина, после этого он решил пойти дальше - вспомнить отца действующего лидера Туркменистана, экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Здесь без ошибок тоже не обошлось

"Национального лидера туркменского народа Гурбангулы... Мелигуловича Бердымуховедова", - едва смог произнести диктатор.

Издание отмечает, что сначала Путин ошибся в произнесении фамилии действующего президента Туркменистана, а затем не смог произнести отчество и фамилию старшего Бердымухамедова. Интересно, что ранее таких проблем у диктатора не было.