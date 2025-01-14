Дважды президент США. Кто такой Дональд Трамп и каким был его путь из бизнеса в политику

Дональд Трамп стал победителем выборов президента США и уже 20 января 2025 вернется в Белый дом. Он – бизнесмен с миллиардным состоянием, звезда ТВ и политик-республиканец. Трамп в общей сложности трижды претендовал на должность лидера Штатов, а его первая каденция отметилась уголовными преследованиями и попытками импичмента.

Подробнее о биографии Дональда Трампа и его пути к президентству, – в материале РБК-Украина .

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Бизнес по наследству

Дональд Трамп родился в Нью-Йорке в 1946 году в состоятельной многодетной семье. Его отец Фред был владельцем компании в сфере недвижимости. Впоследствии ее возглавил и масштабировал сын.

В детстве у Дональда были проблемы с поведением, поэтому родители решили отдать его на обучение в специализированную военную академию. Там парень демонстрировал успехи в спортивных соревнованиях и заданиях, требовавших проявить навыки организатора.

Сначала Трамп размышлял над карьерой в кино, но все же решил посвятить себя семейному бизнесу в недвижимости, считая его более прибыльным. Впрочем, увлечения киноискусством не прошло бесследно, и в будущем ему удалось испытать себя и в роли актера, и в роли шоумена на телевидении.

Трамп получил высшее образование в Фордгамском университете, а также окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра по экономике.

Еще во время учебы начал работать в компании отца. Помогал управлять проектами жилой застройки в нескольких районах Нью-Йорка (Бруклин, Квинс и Стейтен-Айленд).

Фото: Дональд Трамп в 1970-х (Getty Images)

В 1971 году начал скупать недвижимость в других штатах, взял компанию под свой полный контроль и переименовал ее в Trump Organization

Застройщик и медиамагнат

В начале 80-х Трамп переехал на Манхеттен и начал инвестировать в элитную недвижимость. Он сделал свое имя брендом, под которым воплощались строительные проекты. Например, 36-этажный жилой комплекс Trump Plaza, а также Trump Tower на Пятой авеню, где разместились роскошные магазины, резиденция Трампа и штаб-квартира компании.

В Атлантик-Сити его компания построила Trump Plaza Hotel and Casino и Trump Castle. Стоимость развлекательного комплекса Trump Taj Mahal, который был возведен в 1990 году, оценивалась в почти 1 млрд долларов.

Статус миллиардера Трамп получил в 1988 году, но из-за финансового кризиса в 90-х его бизнес был на грани банкротства. Несколько компаний были проданы.

Несмотря на трудности, бизнес-империя Трампа выстояла, а впоследствии расширилась. В 2000-х он стал владельцем гостиниц в разных странах и сети казино Trump Entertainment Resorts, площадок для гольфа, пляжных клубов и курортов. Основал компании в сферах туризма, спорта, парфюмерной промышленности, производства одежды.

Однако имя Дональда Трампа стало известно не только благодаря бизнесу в недвижимости, – большинство американцев узнало о нем с телеэкранов.

В течение 11 лет (2004-2015) Трамп вел реалити-шоу "Кандидат", где оценивал начинающих предпринимателей, которые соревновались за годовой контракт на 250 тыс. долларов из The Trump Organization.

Фото: Дональд Трамп был ведущим шоу "Кандидат" 14 сезонов (Getty Images)

Также Трамп снялся в фильмах "Один дома 2", "Принц из Беверли Хиллз", "Няня", "Любовь с сообщением", сериале "Секс и город" и другие. Эти роли были эпизодическими, бизнесмен преимущественно играл самого себя. При этом он дважды был номинирован на Emmy, а за "Кандидата" получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Дональд Трамп был владельцем компании Miss Universe Organization, которая проводила конкурсы "Мисс Вселенная", "Мисс США" и "Miss Teen USA".

В 2021 году основал медиакомпанию Trump Media & Technology Group. Ее продуктом является платформа Truth Social – вэб-портал и мобильное приложение, которое называют альтернативой популярным социальным сетям.

По оценке Bloomberg, на сегодня состояние Трампа составляет 6,6 млрд долларов

45-й президент США

В 2015 году начался путь Дональда Трампа в большой политике. С лозунгом "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой") он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии и по результатам выборов победил демократку Хиллари Клинтон.

Таким образом Трамп стал первым лидером США без военного и политического опыта. К тому же за него проголосовало на 3 млн американцев меньше, чем за Клинтон, но особенности американской избирательной системы позволили "аутсайдеру" всенародного голосования возглавить страну.

На должности президента Трамп провел важные реформы и отметился громкими решениями во многих сферах:

принял законы по борьбе с нелегальной миграцией, в частности, о строительстве стены на границе с Мексикой;

утвердил наибольшее снижение налогов для бизнеса в истории США;

ввел дополнительные пошлины для ограничения торговли с Китаем;

объявил о выходе США из ядерного соглашения и возобновил санкции против Ирана;

заявил, что Белый дом признает Иерусалим столицей Израиля и принял решение о переносе посольства США в Иерусалим;

стал первым за 25 лет президентом Соединенных Штатов, который встретился с лидером Северной Кореи.

Фото: 45-й президент США Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Во время своей каденции в 2016-2020 годах Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды пытались объявить импичмент.

Сначала причиной для импичмента в 2019 году стало обвинение в якобы давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена – сына политического оппонента Трампа.

Второй раз импичмент Трампу пытались объявить на фоне президентских выборов 2020, когда он проиграл демократу Джо Байдену. Республиканца обвиняли в подстрекательстве людей к штурму Капитолия и попытке сфальсифицировать результаты выборов.

В обоих случаях в Сенате не нашлось необходимого количества голосов, чтобы отстранить Трампа.

Кроме того, Дональду Трампу было предъявлено более 80 обвинений и возбуждено 4 уголовных дела в отношении его деятельности на посту президента и в предвыборный период. Среди них обвинение во вмешательстве в выборы в штате Джорджия, незаконное хранение секретных документов, бизнес-мошенничество, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс "за молчание" о предоставлении интимных услуг.

По последнему делу недавно Трамп получил условный срок, а еще два федеральных дела были прекращены после его избрания в 2024 году, поскольку Минюст заявил, что судебное преследование президента неконституционно.

Победитель выборов 2024

В прошлом году Трамп в третий раз баллотировался в президенты США. После поражения Джо Байдену в 2020-м через 4 года республиканцу удалось вернуть себе должность со значительным преимуществом над кандидатом от демократов.

Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков (из 270 минимально необходимых) и за него проголосовали 70,8 млн человек. В то время как оппонент (кандидат от демократов Камала Гаррис) получила 224 голоса выборщиков и 65,8 млн голосов.

Став победителем выборов 2024, Трамп побил сразу несколько президентских рекордов.

78-й летний республиканец является самым старшим избранным президентом США за всю историю (Джо Байдену на момент избрания было 77 лет).

Он во второй раз вступит в должность главы государства, но не второй срок подряд, а с перерывом. За время существования США такое случалось только один раз, когда более 130 лет назад на выборах победил Гровер Кливленд (избран 22-м и 24-м президентом).

Фото: Трамп возвращается в Белый дом 20 января 2025 (Getty Images)

Хотя вступление в должность Дональда Трампа должно состояться во время церемонии инаугурации только 20 января 2025 года, он заранее анонсировал громкие решения.

По данным западных СМИ, в первый день работы президент планирует подписать около 100 указов, не требующих одобрения Конгресса. Они отменят ряд законодательных актов прошлой администрации и будут касаться усиления контроля на границе с Мексикой, развития энергетики, правил найма рабочей силы, гендерной политики в школах, обязательных вакцинаций и т.п.

В своих предвыборной программе Трамп также обещал ввести универсальные тарифы на иностранные товары и 100% пошлины на товары из стран, не использующих американский доллар в международной торговле.

Заявлял о намерениях постепенно прекратить импорт товаров первой потребности из Китая, прекратить инвестирование американскими компаниями в Китае.

Также президент анонсировал снижение налогов для населения и упразднение налогов на чаевые для работников ресторанного бизнеса.

Относительно сферы внешней политики Дональд Трамп успел заявить о намерениях сделать Канаду "51 штатом США", присоединить Гренландию, вернуть контроль над Панамским каналом.

Особое внимание 47-й президент уделяет вопросу полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время президентской кампании он говорил, что положит конец войне в 24 часа, позвонив Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому сразу после объявления о своей победе на выборах.

Однако со временем риторика Трампа менялась. Сейчас в команде республиканца говорят, что попытаются найти решение об окончании войны за 100 дней после инаугурации президента.

Также Дональд Трамп заявляет, что после вступления в должность 20 января намерен как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным. По мнению президента США, именно от кремлевского лидера зависит от стратегии прекращения войны. Кроме того, американский политик сказал, что "понимает чувство" России в вопросе возможного вступления Украины в НАТО.

Больше об отношении Трампа к войне в Украине и главе РФ Владимире Путине можно прочесть отдельном материале.

При подготовке материала использовались: заявления Дональда Трампа, публикации The Washington Post, Bloomberg и Reuters, информация с сайта Белого дома.