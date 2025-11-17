Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності після атаки росіян

У повідомленні йдеться, що підстанції - це критично важливі вузли в електромережі України. Вони слугують об'єктами, де трансформується та контролюється рівень напруги для забезпечення надійної передачі електроенергії.

"Для атомних електростанцій вони є незамінними для підтримання позамайданчикових джерел електропостачання, що забезпечують роботу систем безпеки та охолодження, тому їх цілісність є життєво важливою для ядерної безпеки та захищеності", - зазначив Гроссі.

Внаслідок удару окупантів по електропідстанції у ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ. Також було зменшено виробництво електроенергії на деяких реакторах після наказу оператора енергосистеми.

Незважаючи на те, що наразі одна з уражених ліній вже відновлена, інша досі не експлуатується. Три реактори працюють з обмеженою потужністю.