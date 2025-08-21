Дві українки у фіналі Діамантової ліги: Магучіх та Левченко змагатимуться за медалі

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко кваліфікувалися до фіналу сезону Діамантової ліги 2025. Путівку обидві спортсменки отримали за результатами 13 етапів змагань.
Про українців на змаганнях повідомляє РБК-Україна.
Останній етап перед фіналом відбувся в дощовій Лозанні. Там Левченко з результатом 1,86 м поділила шосте місце з німкенею Імке Оннен та сербкою Ангеліною Топич.
Натомість чинна чемпіонка серії Магучіх уперше за довгий час завершила турнір без результату.
За підсумками цього старту Левченко додала три залікові бали, тоді як Магучіх не отримала жодного. Попри це, Ярослава достроково забезпечила собі місце у фіналі ще після етапу в Парижі.
У загальному заліку Магучіх із 35 очками посідає третю позицію та має у доробку три перемоги на етапах сезону - у Сямені та Шанхаї. Це буде її п’ятий поспіль фінал Діамантової ліги, адже у 2021 році вона здобула "срібло", а з 2022 по 2024 рік тричі поспіль вигравала "золото".
Левченко, маючи 18 балів, зберегла місце у топ-6. Найкращі результати українки цього сезону - четверті позиції у Сямені, Шанхаї та Стокгольмі. Для Юлії це вже шостий фінал у кар’єрі. Раніше вона тричі ставала другою - у 2017, 2018 та 2019 роках.
Топ-8 найкращих стрибунок у висоту після 13 етапів:
Суперницями Магучіх і Левченко стануть австралійки Нікола Оліслагерс (37 очок) та Елеанор Паттерсон (36), британка Морган Лейк, німкеня Крістіна Гонзель, а також ще кілька провідних стрибунок.
Фінал Діамантової ліги відбудеться у Цюриху 27-28 серпня. Змагання з жіночих стрибків у висоту пройдуть у перший день фіналу.
В Україні пряму трансляцію забезпечує "Суспільне Спорт", а також місцеві канали "Суспільного".
Нагадаємо, що вже 22 серпня Олег Дорощук та Дмитро Нікітін виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.
