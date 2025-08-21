Дві українки у фіналі Діамантової ліги: Магучіх та Левченко змагатимуться за медалі

Невдалий виступ Магучіх у Лозанні

Останній етап перед фіналом відбувся в дощовій Лозанні. Там Левченко з результатом 1,86 м поділила шосте місце з німкенею Імке Оннен та сербкою Ангеліною Топич.

Натомість чинна чемпіонка серії Магучіх уперше за довгий час завершила турнір без результату.

За підсумками цього старту Левченко додала три залікові бали, тоді як Магучіх не отримала жодного. Попри це, Ярослава достроково забезпечила собі місце у фіналі ще після етапу в Парижі.

Розподіл очок і місце українок у рейтингу

У загальному заліку Магучіх із 35 очками посідає третю позицію та має у доробку три перемоги на етапах сезону - у Сямені та Шанхаї. Це буде її п’ятий поспіль фінал Діамантової ліги, адже у 2021 році вона здобула "срібло", а з 2022 по 2024 рік тричі поспіль вигравала "золото".

Левченко, маючи 18 балів, зберегла місце у топ-6. Найкращі результати українки цього сезону - четверті позиції у Сямені, Шанхаї та Стокгольмі. Для Юлії це вже шостий фінал у кар’єрі. Раніше вона тричі ставала другою - у 2017, 2018 та 2019 роках.

Рейтинг після етапів

Топ-8 найкращих стрибунок у висоту після 13 етапів:

Нікола Оліслагерс (Австралія) - 37 очок Елеанор Паттерсон (Австралія) - 36 очок Ярослава Магучіх (Україна) - 35 очок Морган Лейк (Велика Британія) - 23 очки Крістіна Гонзель (Німеччина) - 23 очки Юлія Левченко (Україна) - 18 очок Марія Жоднік (Польща) - 14 очок Імке Оннен (Німеччина) - 12 очок

Хто складе конкуренцію українкам у Цюриху

Суперницями Магучіх і Левченко стануть австралійки Нікола Оліслагерс (37 очок) та Елеанор Паттерсон (36), британка Морган Лейк, німкеня Крістіна Гонзель, а також ще кілька провідних стрибунок.

Де і коли дивитися фінал

Фінал Діамантової ліги відбудеться у Цюриху 27-28 серпня. Змагання з жіночих стрибків у висоту пройдуть у перший день фіналу.

В Україні пряму трансляцію забезпечує "Суспільне Спорт", а також місцеві канали "Суспільного".